İzmir'de kar ulaşıma engel oldu

İzmirli sabah güne kar yağışı ile başladı. Kar nedeniyle birçok aksilik yaşandı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği İzmir'de kar yağışı etkili oluyor.



Sabah saatlerinde karla karışık yağmur olarak görülen yağış, bir süre sonra kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezini de beyaz örtüyle kapladı.



İzmir'de 4 Ocak 2002'den bu yana görülen en etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İzmir-Ankara karayolundaki Belkahve geçidi bir süre trafiğe kapandı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün müdahalesiyle açılan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca İzmir Çevreyolu ile Aydın Otobanı, Sabuncubeli geçidi ve Menemen-Manisa karayolunda araçların kar nedeniyle yavaş ilerlediği öğrenildi.



Kar yağışı nedeniyle İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemi İZBAN seferlerinde de aksama oldu.



Çevreyolu trafiğindeki yoğunluk nedeniyle Bornova-Buca istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücüler ve şehirlerarası otobüslerdeki yolcular, kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği bölgede araçlarından inip, kartopu oynadı.



Yolda kalan vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, 20 senedir İzmir'de yaşadığını bugünkü gibi bir kar yağışıyla karşılaşmadığını belirterek, "Bu yolun da tıkanabileceğine hiç ihtimal vermiyordum. 2 saattir buradayız, açılıp açılmayacağını bilmiyoruz." dedi.



Erkan Türkmen de 1,5 saatte 150 metre ancak ilerleyebildiklerini ifade ederek, "Böyle bir şey görmedik, 1,5 saattir bu yoldayız. Bornova'ya gidemedik, böyle bir kar yağışı görmedik. Artık her sene bekliyoruz." diye konuştu.



İzmirliler kay keyfi yaşadı



Uzun yıllar sonra kar keyfi yaşayan İzmirliler parklara akın etti. Kent merkezinde de etkisini gösteren kar nedeniyle bazı vatandaşlar Balçova ilçesindeki teleferikte keyifli anlar geçirdi. Teleferik ile dağa çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile örtülen kenti izledi. Kar topu oynayarak kardan adam yapan İzmirliler karda hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kar yağışı sonrası Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi ve çevresinde güzel görüntüler oluştu. İzmirliler çok sık rastlamadıkları bu manzarayı fotoğraf çekerek paylaştı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bugün deniz seviyesinde en düşük sıcaklık 0,7 derece ölçüldü.



İzmir'de ocak ayına ait en düşük sıcaklığın 18 Ocak 1964'te sıfırın altında 6,4 derece ölçüldüğünü ifade eden yetkililer, kar kalınlığının Konak'ta 1, Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 santimetre olduğunu bildirmişti.