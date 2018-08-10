İzmir'de kavurucu durak

İzmir Üçkuyular'daki İstinye Park AVM inşaatı yanında Çeşme ve Urla taraflarına giden minibüsçü ve yolcular durakların olmamasından dolayı sıcakta, toz toprağın içerisinde minibüs bekliyor

10 Ağustos 2018 Cuma 13:09

Süleyman Gülen-İstinye Park inşaatından gelen çimento tozları ise cabası. Minisbüsçü ve durakta bekleyen insanlar için şantiyeden gelen çimento tozları hastalık saçıyor. Minibüsçüler ise kendi imkanlarıyla insanlar yol kenarında sıcakta beklemesin diye şemsiye açmış durumda.

 

"Sulamazsak duramayız"

35 yıldır minibüsçülük yaptığını söyleyen Cengiz Sadran yolun çok toz olduğunu ve sulamadıkları müddetçe insanların tozdan nefes alamadığını belirtti. Sadran "Şantiyeden çektiğimiz su ile yolu suluyoruz. Şantiyeden gelen çimento tozu ile yoldaki toz birleşiyor ve nefes alamaz hale geliyoruz. İnsanlar sıcakta yol kenarında minibüs bekliyor, kendi imkanlarımızla insanları güneşten korumak için şemsiye açtık." diye konuştu.

Etiketler; #izmir #üçkuyular #urla durak
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