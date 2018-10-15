İzmir'de kayıp kadın ölü bulundu!

İzmir'in Çiğli ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

İzmir'de kayıp kadın ölü bulundu!
15 Ekim 2018 Pazartesi 10:59

Alınan bilgiye göre, Mavişehir mevkisinde dere yatağında bir ceset gören vatandaş durumu polise bildirdi.

Dere yatağından çıkarılan cesedin 91 yaşındaki Nermin Türkmen'e ait olduğu belirlendi.

Türkmen'in, aynı bölgede yaşayan kızı Jale Türkmen'e önceki gün misafirliğe geldiği ve dün dolaşmak için dışarı çıktığı, geri dönmemesi üzerine kızı tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Türkmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir ölüm #kayıp kadın
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