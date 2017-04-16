İzmir'de kazanan 'hayır' oldu

İzmir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 57 oy alan "Hayır Cephesi" halk oylamasında da yüzde 68,78 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 3 milyon 179 bin 748 seçmenden 2 milyon 832 bin 380'inin 8 bin 505 sandıkta oy kullandığı İzmir'de, oylamaya katılım oranı yüzde 89,08 olarak gerçekleşti.



Resmi olmayan sonuçlara göre, 2 milyon 789 bin 265 geçerli oydan yüzde 68,78 "Hayır", yüzde "31,22" ise "evet" çıktı.



İzmir'de 1 Kasım 2015'deki seçimde yüzde 43 oy alan "Evet cephesi", halk oylamasında yüzde 31,22'ye geriledi.



"Hayır cephesi" ise yüzde 57 olan oy oranını yüzde 68,78'e yükseltti.



İzmir'de seçim sonuçları



- Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 43



- 16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 89,08



Oy oranı: Yüzde 31,22



- Hayır Cephesi



- 1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 57





-16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89,08



Oy oranı​: Yüzde 68,78

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