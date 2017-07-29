İzmir'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına her gün sıcak, sağlıklı ve lezzetli yemek servisi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki 3 katlı yeni yerine taşındı

Taziye evlerine pide-ayran, yardıma muhtaç tüm kesimlere yemek-kumanya ve üniversite öğrencilerine çorba dağıtımıyla güzel bir dayanışma örneği sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki yeni binasında hizmet vermeye başladı. İhtiyaç sahibi kentlilerin sofraları için 365 gün sıcak yemek serviyi yapan Aşevi, Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar ile Eşrefpaşa Hastanesi’ndeki hastaları da unutmadı.





Acılar paylaşıldıkça azalır



İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, il sınırı içinde yakınları vefat eden ailelerin yanlarında yer alabilmek ve acılarını az da olsa hafifletmek amacıyla pide ve ayran desteğini sürdürüyor. Taşındığı yeni yerinde günde 4 bin pide üretimi yapacak olan Aşevi, geçtiğimiz yıl taziye evlerine 800 bine yakın pide dağıtımı gerçekleştirmişti.





Üniversitelilere "Anne çorbası"



Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler, Tınaztepe ve İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi kampüsleri önünde özel olarak dizayn edilmiş "Çorba Durağı" araçlarıyla sabah saatlerinde öğrencilere ikramda bulunan Büyükşehir Belediyesi, “Anne” çorbası” lezzetinde hazırlanan çorbalar ve yanında özel olarak üretilen ambalajlı minik ekmeklerle üniversitelilerin gözdesi haline geldi.





Yemeklerde günlük kalori hesabı



Gıda mühendislerinin belirlediği zengin ve sağlıklı mönülerin, hijyen kurallarına uygun ve günlük kalori hesapları göz önünde bulundurularak titizlikle hazırlandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde, her gün 70 noktaya araçlarla yemek ve kumanya dağıtımı gerçekleştiriliyor. Dayanışma esası içinde elden teslim edilen yemeklerin dağıtımında, kimseyi rencide etmemek için gizlilik prensibi uygulanıyor.





Hazırlama, pişirme ve dağıtımda özen



Yemek üretiminde kullanılan malzemelerin tümü veteriner hekim, gıda mühendisleri ve gıda teknikerlerinin muayene ve kabulünün ardından, yemekler yine bu kişilerin gözetimi altında pişiriliyor; hizmet bölümlerine göre tasarlanmış, sıcak servise uygun ve sürekli dezenfeksiyonu yapılan araçlarda ulaşımı sağlanıyor.





Gezici mutfak hizmeti



İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir afet durumunda vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere “Gezici Mutfak” aracını 2011 yılı içinde hizmete aldı. 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip gezici mutfakta ayrıca 2 bin kişilik yemek pişirme olanağı var. Yangın, deprem ve sel gibi afetlerde hizmet verecek olan araçta yemek pişirmek ve sıcak tutmak için her türlü ekipmanın yanı sıra soğutucu, lavabo, temiz su ve atık su deposu da bulunuyor.