İzmir'de kedi kurtarma operasyonu!

İzmir'de, Karşıyaka Vapur İskelesi altındaki mazgala girip mahsur kalan 'Altay' isimli sokak kedisini kurtarmak için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu. İki gün boyunca kediyi kurtarmak için uğraşan ekipler, korkup gelmeyen hayvanın kendiliğinden çıkabileceği bir platform yapıp buraya yerleştirdikten sonra çalışmalara son verdi. Kimsenin olmadığı sırada bu platformu kullanan kedi dışarı çıktı

Karşıyaka Vapur İskelesi'nden geçen yolcular alt taraftan gelen bir kedinin sesini duyunca görevlilere haber verdi. Yardım istenen İzmir İtfaiyesi AKS 110 ekipleri iskeleye geldi. Görevliler çabalarına rağmen kediye ulaşılamayınca bu kez devreye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri girdi. Komutanlığa bağlı dalış, emniyet, güvenlik arama kurtarma dalgıçları, kediye ulaşabilmek için iskelenin altına dalış yaptı. İskele altındaki mazgalın içinde sürekli hareket halinde olan kedi ürktüğü için yaklaşmadığından, bütün çabalara rağmen yakalanamadı. Aç olduğu düşünülerek, beslenebilmesi için, mazgalın ağzına bir kafes içinde mama ve su bırakıldı. Ancak isminin 'Altay' olduğu belirtilen dişi sokak kedisi hiç dışarı çıkmadı. Sahil güvenlik ekipleri ikinci gün de kediyi kurtarmak için çaba gösterdi. Ancak kediye bir türlü ulaşılamadı. Bunun üzerine ahşaptan, kedinin kendiliğinden çıkabileceği bir platform yapılıp, mazgalın ağzına yerleştirildi. Kedinin dışarı çıkmak istemesi halinde kolaylıkla burayı kullanabileceği belirtildi. Platformun yerleştirilmesinden sonra sahil güvenlik görevlileri çalışmalarını sonlandırdı. Mazgaldaki kedi burada kimsenin bulunmadığı sırada, yerleştirilen platformu kullanarak dışarı çıktı. Hayvanseverler kediyi sabah saatlerinde Karşıyaka Vapur İskelesi'nin yanında görünce, gösterilen çabanın sonuç vermesinin sevincini yaşadı.





KEDİ VAPURLA GEÇMİŞ

Karşıyaka Vapur iskelesi personelinin baktığı Altay isimli kedinin 4 yıl önce Konak'tan Karşıyaka vapuruna binerek buraya geldiğini anlatan hayvansever Tomru Tüzenkay, "Buradaki personel ona sahip çıktı. Yolcular da onu çok seviyor. İtfaiye görevlilerinden sonra Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri de yardım isteğimize sessiz kalmadı ve dalgıçlarını görevlendirdi" dedi. Ekiplere teşekkür eden Tüzenkay, kedinin dışarı çıkmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.