TÜRKİYE'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Keyifli Yaş Alma Fuarı' düzenlendi. Yoga ve kahkaha kursları, rumba, psiko drama, sosyal medya kullanımı, ünlülerle sohbetler ve can dostum terapisi gibi renkli etkinliklerle sağlıklı yaş almanın formüllerinin anlatıldığı fuarın açılışına ünlü sinema oyuncusu Ediz Hun da katıldı

İzmir ilginç bir fuara ev sahipliği yapıyor. Fuar İzmir'de 'Keyifli Yaş Alma Fuarı' başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda, 'sağlıklı yaş alma', 'Keyifli yaş alma'ya yönelik öneriler, yaş almanın biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutları konuşulmaya başlandı. Atölyelerde de hobilere yönelik çalışmalar gerçekleşecek.



KADINLAR İZMİR'İ DİĞER KENTLERDEN FARKLI KILDI



Fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina'nın yanı sıra, fuarda bir söyleşide yeralacak ünlü sinema oyuncusu Ediz Hun da katıldı. Ziyaretçiler Ediz Hun'a büyük ilgi gösterdi. Özellikle kadın ziyaretçiler Ediz Hun'un fotoğranı çekmek ve birlikte fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.



'Keyfim yerinde' sloganlı fuarın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'İzmir yaşayan şehir, yaşanacak şehir' sloganı olduğunu, fuarın da bu anlayışla gerçekleştiğini söyledi. Kocaoğlu, "Burada herkes yaşayacak. Birinci özelliğimiz güler yüzümüz, özgürlüğümüz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmemiz, demokrasiye, insan haklarına, hukuk devletine inanmamızdır. Bunun için çaba göstermemizdir. Güneş doğudan doğuyor. İzmir yurdumuzun en batısındaki kent. Güneşe tutacağımız bir aynayla tüm Anadolu'yu aydınlatacağız. Bunun için çalışıyor ve üretiyoruz. Gençlerimiz de yaş alanlarımız da bu kentte özgürce, hem yaşam standartı gelişerek hem de mutlak saygı, sevgi görerek bu kentte yaşayacaktır. Yaşamaktadır. Bu kenti kent yapan, diğer kentlerden ayıran, bu kentte yaşayan kadınlarımızdır. Kadınların sosyal hayata, iş hayatında erkeklerden daha fazla içinde olmaları bu kendi diğer kentlerden farklı kılmıştır. İzmirli kadınlara ne iş verirseniz hiçbir şey demez. Ama yaşam felsefesine müdahale etmeye kalktığınız zaman ayağa kalkar ve herkese haddini bildirir" dedi. Başkan Kocaoğlu, Fuar ve kongrenin düzenlemesine katkı verenlere teşekkür etti.



Ünlü sinema oyuncusu ve eski milletvekili Ediz Hun ise konuşmasına, annesinin 1930'lu yıllarda evlenmeden önce, İzmir Kız Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yaptığını anlatarak başladı. Hun, 1940 doğumlu olduğunu 76'dan gün aldığını, ancak kendisini genç hissettiğini söyledi. Hun "Hayatımın bazı sırlarını, yaşadığım tecrübeleri paylaşmak için geldim. Dostluğu ve sevgiyi anlatacağım. Benim için en değerli kavramlar" dedi.



"65 YAŞ SONRASINA YAŞLILIK ETİKETİ YANLIŞ"



Fuar ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek de yaş almakla ilgili çarpıcı bir konuşma yaptı. Emekliliğin, yaşlılığın miladı olarak kabul edildiğini, emekli maaşı ile geçinen daha durağan bir son döneminin başlanıldığının düşünüldüğünü belirten Prof.Dr. Akçiçek, "Oysa yaşamın sınırları yapay olarak belirlendiği böyle bir dönemin, 65 yaş sonrasını yaşlılık olarak genel bir etiket altında toplamanın hatalı olduğunu artık biliyoruz. Yaşlılık deneyimi hepimiz için birbirinden farklı oluyor. Bize özgü gerçekleşiyor. Yaşlılık diye genel bir etiket altında herkesi toplamak hatalı sonuçlara götürüyor. Birçokları yaşlılığın hastalık ve sorunlarla dolu olduğunu düşünüyor. Halbuki artık artan kanı beden ve ruhen kendisine özen gösteren, sosyal ilişkileri bakımından anlamı olan etkinliklerde bulunan, gönüllü hizmetler yapan kişilerin yaşlılıklarında mutlu gelişmelerini devam ettiren ve sağlıklı olduklarını gösteriyor. Bu düşünceler etrafından düzenlediğimiz Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi'nin her anlamda ilham verici olacağını ve bizleri hayatın her döneminin kendine has güzellikleri olduğunu bir kez daha hatırlatacağına inanıyorum" diy ekonuştu.



SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZİNDEN DEFİLE VE KONSER



Açılış konuşmalarını ardından keyifli yaş alma konulu resim ve karikatür yarışması ödülleri dağıtıldı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi el sanatları kursiyerlerinin defilesi gerçekleşti. Kursiyerler kendi yaptıkları motiflerin olduğu kıyafetleri kendileri sahnede giydi. Defileyi Başkan Aziz Kocaoğlu, Ediz Hun ve Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da izledi. Kursiyerler izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Açılış töreni Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Korosu'nun konseriyle sona erdi.



25 ATÖLYE ÇALIŞMASI VAR



Keyifli yaş almak için Türk toplumuna özgü stratejilerin de önerileceği fuarda katılımcılar alanında uzman akademisyenler ve başarılarıyla topluma mal olmuş ünlülerle birlikte yaş alma üzerine söyleşiler ve atölyelere katılacak. Uzman akademisyenlerin hastalıklarla ilgili bilgiler vereceği bilimsel programların yanı sıra, ünlü sinema sanatçısı Ediz Hun, tiyatro ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün, sosyal programda İzmirlilerle buluşacak. Keyifli Yaş Alma Fuarı'nda birbirinden eğlenceli ve renkli 25 atölye çalışması gerçekleştirecek. Bu atölyelere 7'den 70'e dileyen herkes katılabilecek. Etkinlikler 'Şirin atıştırmalıklar', 'Sende mi diyabetlisin', 'Fotoğrafın güzelliği', 'Geleneksel sanatlar', 'Teknolojim', 'Rekreasyon', 'Masal', 'Resimli yaratıcı drama' ve 'Can dostum terapisi' atölyelerinde gerçekleştirilecek. Hobi atölyesinde örgü, keçe, takı, taş boyama, tahta boyama ve ebru sanatı çalışmaları yapılacak. Ayrıca İngilizce, yoga, nefes, dans, astroloji, kaygı ve kahkaha, ritim ve psikodrama atölyeleri olacak. Ayrıca, sosyal medya kullanımına yönelik atölye çalışması da gerçekleşecek. Fuarda medikal ürün satan firmalarla huzurevleri de stant açtı.



YAŞLILARIN NÜFUS İÇİNDEKİ ORANA ARTIYOR



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfus olarak nitelendirilen 65 ve daha yukarı yaştakilerin sayısı, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken, 2015 yılında yüzde 8.2'ye yükseldi. En yüksek yaşlı nüfus oranında Türkiye, 167 ülke arasında 66'ıncı sırada yer alıyor.







Kaynak: