İzmir'de kıran kırana mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'na Doğu Avrupa ülkelerinin sporcuları damga vurdu. İlk gün yarışları Rus sporcuların üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci gün Çekler zirveye yerleşti. Bu iki ülkeyi ise Belarus zorladı. Rusya adına yarışan Anna Staradimova henüz 18 yaşında olmasına rağmen üçüncü kez dünya şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti

İzmir'de düzenlenen 'İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası' dünyanın en güçlü ve en hızlı itfaiyecilerinin kıyasıya rekabetine sahne oluyor. Türk itfaiyeciler henüz yeni tanıştığı bu spor dalında üst sıralarda yer alabilmek için olağanüstü çaba gösterirken, şampiyonada özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin üstünlüğü göze çarpıyor. Rusya Federasyonu, Belarus ve Çek Cumhuriyeti arasında kıran kırana geçen yarışmalar nefesleri kesiyor. Dünya İtfaiye Şampiyonası'nın 'Kule Tırmanma (Kadınlar- Erkekler)' ve 100 metre Kadınlar ve Erkekler yarışında da şampiyonluğa adını bu üç ülke yazdırdı.



100 METRE FİNALLERİ



Rusların üstünlüğü ile geçen ilk gün müsabakalarının ardından, şampiyonanın Atatürk Stadı'ndaki ikinci gününde, 100 metrede hem kadınlar, hem de erkekler yarı final ve final yarışları yapıldı. Nefes kesen bir mücadelenin sonunda, kadınlarda 16.0 saniyelik performansıyla Çek Cumhuriyeti'nden Sarka Jirousova altın madalyanın sahibi olurken, 16.21'lik derecesiyle Rusya Fedarasyonu'ndan Lyudmil Kırdyshova gümüş madalyayı elde etti. Bronz madalyanın sahibi ise 16.48 saniye ile Çek Cumhuriyeti'nden Marketa Markova oldu.



100 metre erkek yarışlarında ise 14.97 saniyelik derecesiyle yine Çek Cumhuriyeti'nden Daniel Klvana birinci oldu. 96 saliselik farkla ikinciliği Rus Vladimir Sidorenko kazandı. Üçüncülüğü ise Belarus'tan 22.01 ile Artem Pribysh elde etti.



Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar ve erkeklerde 100 metre bayrak yarışları yapılacak.



18 YAŞINDA 3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



İzmir'deki şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise Rusya adına yarışan henüz 18 yaşındaki Anna Staradimova oldu. Dünya İtfaiye Şampiyonası'nın ilk gününde Kule Tırmanma Kadınlar Yarışı'nda altın madalyanın sahibi olan Rus şampiyon Anna Staradimova, İzmir'deki madalyasının 3. dünya şampiyonluğu olduğunu ve 5 kere de Rusya şampiyonluğunu kazandığını söyledi. İtfaiye sporlarına 2013 yılından itibaren başladığını kaydeden Staradimova, "Önceleri sadece atletizmle uğraşıyordum fakat daha sonra kendimi geliştirerek itfaiye sporuna gönül verdim. İtfaiye sporlarıyla uğraşmak bir hayli zor. Daha fazla güç, daha fazla rekabet ve hız gerektiriyor.18 yaşındayım ve itfaiye okulunda ilk senem. Okulumu bitirir bitirmez itfaiyeci olacağım. Hayalim arama kurtarma ekibinde yer almak ve tabii ki de, birkaç tane daha dünya şampiyonasına adımı yazdırmak. Tamamen spora ilgi duydum, merak sardım ve bu mesleği seçtim. Daha çok madalya ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Hedefim rekorlarımı geliştirmek" diye konuştu.



BU YIL MEZUN OLACAK



Rusya adına büyük başarılara imza atan 23 yaşındaki bir başka rekortmen sporcu Ekaterina Chendokova ise 2014 yılında bu spora başladığını ve daha ilk yılından itibaren büyük başarılar elde ettiğini dile getirdi. St. Petersburg'daki Dünya Şampiyonası'nda kule yarışında birinci olduğunu hatırlatan Chendokova, "Aynı şampiyonada motopomp kategorisinde takım olarak rekor kırdık. Ertesi yıl yapılan şampiyonada yine birinciliğe ulaştım" diye konuştu.



İtfaiye sporlarına tamamen tesadüf eseri başladığını belirten genç sporcu, "Daha önce sadece atletizmle uğraşıyordum. Bir gün antrenman sahasında yan tarafımızda çalışan itfaiye takımının antrenörü bana 'bu sporu denemek ister misin' diye sordu. Ben de kabul ettim ve o günden beri itfaiye sporları yapıyorum" dedi. Aynı zamanda üniversitede itfaiyecilik eğitimi alan Chendokova, bu yıl mezun olup diplomasını aldıktan sonra itfaiye teşkilatında çalışmaya devam etmek istediğini dile getirdi.



BELARUSLU DÜNYA REKORTMENİ DE İZMİR'DE



İtfaiye sporlarının dünyadaki en güçlü isimlerini buluşturan şampiyonanın öne çıkan bir diğer ismi de 2011 yılında Almanya'da 12.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Belaruslu itfaiyeci Strehcheyav Vladimir oldu. 18 yaşından itibaren bu sporu yaptığını dile getiren rekortmen itfaiyeci, "İyi bir başarı yakalamak için elbette ciddi bir şekilde emek vermek lazım; disiplin ve süreklilik çok önemli" diye konuştu. İtfaiye sporlarıyla Belarus'taki eğitim gördüğü itfaiyecilik okulunda tanıştığını söyleyen başarılı sporcu, ülkesinde itfaiye teşkilatında yöneticilik yaptığını söyledi.