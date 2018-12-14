İzmir'de kitap okuma etkinliği

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kitap okuma etkinliği düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte İlköğretim 3. sınıf öğrencileri ve İlçe ile Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polisler aynı anda kitap okudu

İzmir'de kitap okuma etkinliği
14 Aralık 2018 Cuma 16:33

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte İlköğretim 3. sınıf öğrencileri ve İlçe ile Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polisler aynı anda kitap okudu. Bir saat süren etkinliğin ardından öğrenciler, polislik mesleği ile ilgili merak ettikleri konuları sordu, sohbet edildi.

Etkinliğin ardından çocuklara hırsızlık ile ilgili vatandaşları bilgilendirme çıkartmaları verildi ve eve gidince kapılarına yapıştırmaları istendi. Etkinliğe, Balçova İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay da katıldı.

Etiketler; #izmir #kitap #okuma #etkinlik
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