İzmir'de komşusunu öldüren kadının cezası belli oldu!

İzmir Buca'da komşusu Memnune C.'yi boğazından bıçaklayarak öldüren Anıl Toktukan'ın cezası belli oldu. Hakim Toktutan'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi

Olay, 2016 yılının mayıs ayında Buca'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 31 yaşındaki Anıl Toktutan, 33 yaşındaki komşusu Memnune C.'yi kocası ile ilişki yaşamakla suçladı. Memnune C.'yi 15 yaşındaki kızının önünde bıçaklayan Toktutan, polis tarafından yakalandı.



İfadesinde Memnune C.'nin kocasıyla daha önce kaçtığını belirten Toktutan, kendisine daha önce bir şans verdiğini ancak uyarılarını dinlemediğini belirterek, kocasıyla görüştüğü için kadını öldürdüğünü anlattı.



Bu itiraf üzerine Toktutan hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan dava açıldı. Toktutan'ın ömür boyu hapsi talep edildi.



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanık Tontutan'ın avukatı, müvekkilinin olayı tasarlayarak yapmadığını, konuşmaya gittiğinde tartışma sonrası öfkelenerek cinayeti işlediğini belirtti.



Toktutan ise son sözü olarak pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, sanık Anıl Toktutan'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Suçu haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle ceza 16 yıl hapse indirildi. Sanığın duruşmalardaki iyi hali ve olaydan duyduğu pişmanlık da göz önünde bulundurarak verilen cezayı 13 yıl 4 ay hapse indirildi.