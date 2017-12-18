İzmir'de konut fiyatları yükselişe geçti

2017 yılı biterken emlak piyasasında hareketlilik hız kesmiyor. Kış mevsiminde turistik bölgelerde konut fiyatları düşmedi, tam aksine yükselişe geçti. Haziran ayından bu yana İzmir’de satılık konut metrekare ortalama fiyatları 218 TL arttı. Metrekare ortalama fiyat 2 bin 571 TL’den 2 bin 789 TL’ye çıktı

Yeni yıl yaklaşıyor. Emlak piyasası çok hareketli. Kış mevsimine doğru turistik bölgelerde konut fiyatlarının düşmesi beklenirken, fiyatlar yükselişe geçti. Haziran ayından bu yana fiyatlar katlanarak arttı. Hürriyet Emlak Kasım 2017 Emlak Endeksi verilerine göre Haziran ayından bu yana İzmir’de satılık konut metrekare ortalama fiyatları 218 TL arttı. Metrekare ortalama fiyat 2 bin 571 TL’den 2 bin 789 TL’ye çıktı.







İzmir kışın etkisine girmedi



Alınan bilgiye göre Türkiye’nin en değerli 3. ili İzmir. Turistik iller arasında fiyatlar en çok İzmir’de arttı. Haziran ayından sonra düşüş beklense de, İzmir’de fiyat artışı hız kesmedi. Satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 16 artarken, Haziran ayında 2 bin 571 TL olan metrekare ortalama fiyatlar Kasım ayında 2 bin 789 TL’yi buldu. Amortisman süresinin 19 yıl olduğu İzmir’de son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 6,7 ile Bayraklı oldu. Son bir ayda fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -6,7 ile Bergama olurken, en kısa amortisman süresine sahip olan ilçe 16 yıl ile Konak oldu.







