İzmir'de konut fiyatları yüzde 24 arttı!

Endeksa‘nın güncel verilerine göre İzmir metro hattı üzerindeki konutların ortalama fiyatı 320.040 TL, son 1 yıllık değerlenme oranı %21. Yeni eklenen metro hatlarıyla değer artışı öngörülen Narlıdere‘de konutların son 1 yıllık değerlenme oranının %29, Balçova‘da %21, Buca‘da %20 olduğu belirtiliyor

Endeksa.com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, Endeksa verilerine göre İzmir’de metro hattındaki konutların tüm İzmir ortalamasından daha yüksek olduğunu belirtti. İzmir’de mevcut metro hattı güzergahındaki konutların ortalama metrekare satış fiyatının 2.667 TL olduğu bilgisini veren Daylan, şunları kaydetti: “Hat üzerindeki konutların ortalama konut satış fiyatı 320.040 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl. Metro güzergahındaki konutlar son 1 yılda %21, son 4 yılda %98 artış göstermiş durumda.“

İzmir genelinde son 1 yıllık artış %24

Tüm İzmir genelinde ise ortalama değerlerle metrekare konut fiyatının 2.569 TL, konut fiyatının 308.280 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresinin 20 yıl olduğunu söyleyen Daylan, İzmir genelinde konut fiyatlarının son 1 yılda %24, son 4 yılda ise %78 artış gösterdiğini belirtti.

Yeni eklenen metro hatlarıyla ulaşımı kolaylaşacak olan Narlıdere, Balçova ve Buca‘da da konut fiyatlarının arttığını ifade eden Daylan, şu bilgileri verdi: “Narlıdere‘de ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.059 TL, ortalama konut fiyatı 608.800 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 25 yıl. Narlıdere‘de konut fiyatları son 1 yılda %29, son 4 yılda %86 oranında arttı. Balçova’da ortalama değerlerle konut metrekare satış fiyatı 3.040 TL, konut fiyatı 364.800 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl. Balçova‘da konut fiyatları son 1 yılda %21, son 4 yılda %77 artış göstermiş durumda. Buca’da ise ortalama konut satış fiyatı 2.321 TL, ortalama konut fiyatı 232.100 TL, konut yatırımının geri dönüş 20 yıl. Buca’da konut fiyatları son 1 yılda %20, son 4 yılda %84 artış gösterdi.“

Yeni metro hatlarının özellikle konut fiyatlarının henüz çok yüksek seviyelerde olmayan Balçova ve Buca’daki fiyatları etkileyeceğini öngördüklerini kaydeden Daylan, “Endeksa’nın tüm Türkiye’de yaptığı analizlerde konut fiyatlarını en fazla etkilen unsurların ulaşım ve altyapı projeleri olduğu görülüyor. Pek çok farklı ilde bunun örneklerini görmemiz mümkün“ dedi.