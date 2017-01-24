İzmir'de konut satışı yüzde 5 arttı

İzmir'de konut satış adedi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artarak, 81 bin 316 oldu. Kentte 2015 yılında 77 bin 796 konut satılmıştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, geçen yıl 81 bin 316 konut satışıyla İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.



İzmir'deki konut satışlarının 30 bin 358'i ipotekli satış, 50 bin 958'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.



Geçen yıl İzmir'de konut sahibi olanların 44 bin 390'ını (yüzde 55) erkekler, 28 bin 948'ini (yüzde 36) ise kadınlar oluşturdu. Yüzde 3 payla 2 bin 649 konut, kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.



Aralık ayı



İzmir'de 2016 yılının aralık ayında gerçekleşen konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak, 8 bin 975 oldu. 2015'in aynı döneminde kentte 8 bin 345 konut satılmıştı.



Aralık ayında İzmir'deki konut satışlarının 3 bin 369'u (yüzde 38) ipotekli satışlardan oluştu. İpotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 arttı. İpotekli satışların yüzde 38'ini ilk satış, yüzde 62'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer satışların ise yüzde 47'si ilk satışlardan, yüzde 53'ü ikinci el satışlardan meydana geldi.



Konut satışlarında Buca birinci



İlçe bazında bakıldığında 2016 yılının aralık ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Buca'da bin 219 konut satılırken, bu ilçeyi bin 148 konut satışıyla Karşıyaka, 742 konut satışıyla Karabağlar, 681 konut satışıyla Torbalı ve 669 konut satışıyla Çiğli izledi.



Bu dönemde Konak'ta 472, Bayraklı'da 444, Bornova'da 434 konut satıldı.