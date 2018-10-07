İzmir'de Kooperatif Şenliği

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal kooperatif modeline yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla oluşturulan sosyal kooperatiflerin eğitim ve tanıtımı kapsamında İzmir'de Kooperatif Şenliği düzenlendi

İzmir'de Kooperatif Şenliği
07 Ekim 2018 Pazar 16:32

Gündoğdu Meydanı'ndaki şenliğe tarımsal amaçlı kooperatifler ile eğitim amaçlı kooperatifler katıldı.

Tarımsal amaçlı kooperatifler, tezgahlarda yerli ürünlerini sergiledi, ziyaretçilere hem ikramda bulundu hem de perakende satış yaptı.

Vatandaşlar da yerli ürünlerin sergilendiği tezgahlara ilgi gösterdi. 

Etkinlik kapsamında, vatandaşlara yönelik eğitim amaçlı bilgilendirme de yapılan şenlikte, çeşitli gruplar tarafından konser verildi. 

Bu arada, dün başlayan ve bugün sona erecek fikir geliştirme yarışmasının da akşam saatlerinde tamamlanacağı ve ödül töreni gerçekleştirileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kooperatif #şenlik #ticaret bakanlığı
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