İzmir'de köpeğe hortumlu işkence!

İzmir’in Gıda Çarşısı olarak bilinen bölgesinde Cumartesi günü yoldan geçenler hortumla bağlanıp öldürülerek yol kenarına atılmış bir Pitbull köpek gördüler

İzmir‘in Gıda Çarşısı olarak bilinen semtinde cumartesi günü su hortumu ile bağlanarak sürüklenerek öldürülüp yol kenarına bırakılmış Pitbull ölüsü gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Bir hayvan severin köpeğin ölüsünün fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıkan korkunç olayın bu bölgede yaşanan ilk köpek cinayeti olmadığı belirtildi.





“Köpek dövüşleri düzenleniyor” iddiası



Ajanimo’nun ulaştığı olayın şahidi hayvan sever, bölgede özellikle Pitbull’lar başta olmak üzere çeşitli ırklardan köpeklerin dövüştürüldüğünü ve başarısız olan köpeklerin ölüsünün bulduğu köpek gibi işkence edilip öldürülerek atıldığını iddia etti. Hayvan sever D.C şunları söyledi; “Bir kaç yerden aldığım bilgiye göre pitbull dövüşleri İzmir gıda çarşısı içinde oluyormuş. Bu kadar hassasiyetimin sebebi ise benim de bir pitbull cinsi oğlum olması. Her neyse motosikletimle turlarken bu olayı gördüm park ettim, koşa koşa yanına gittim, yaşıyorsa elimden bir şey gelebilirdi ama gittiğimde dürttüm uyanmadı ve etraf çok ağır bir şekilde kokuyordu. Bazı hayvanseverler bu dövüşlere karşı olarak dövüştürülen yerlere gidip engel olmayı denediler ama nafile. Durumu kötü olanları ölü olanları bir kıyıya köşeye atıyorlar ben de bundan çok rahatsız oluyorum.”