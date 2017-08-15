İzmir'de korkunç cinayet! Olayı bu babet aydınlatacak!

İzmir'de, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş 30-35 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Korkunç cinayet, cesedin yanında bulunda 38 numara parlak gümüş renkli babet ile aydınlanacak

İzmir'in Aliağa'da, işkence edildikten sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürülen ve yol kenarına atılan 30-35 yaşlarındaki kadının kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor. Olay, Çanakkale- İzmir Karayolu'nun, Şakran Mahallesi İncirlik Mevkii'nde meydana geldi. Önceki gün öğle saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar battaniyeye sarılı bir ceset buldu.



15-20 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ



Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre jandarma, cesedin 1.65 boyunda, 65-70 kilo arasında, üzerinde çiçek motifli elbise bulunan 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu tespit etti. Genç kadının cansız bedeninin yanında ise parlak gümüş renkli babet ayakkabı bulundu. İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan kadının, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kadının parmak izi taramasından da kimlik bilgilerine ulaşılamadı. Genç kadının işkenceden geçirildiği ve yaklaşık 15-20 gün önce başka yerde öldürülüp, araçla yol kenarına atıldığı belirlendi.





AKILLARA "AİLE İÇİ İNFAZ MI?" SORUSU GELDİ



Cinayeti çözmek için çalışan ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de görüşerek kayıp başvurularını incelemeye aldı. Bölgede genç kadınla ilgili kayıp başvurusu bulunmazken, Türkiye genelinde, 28-37 yaş arasında kayıp olarak kayıtlara geçen 212 kadının yakınlarıyla görüşülecek. Cesedi bulunan kadının fotoğrafları, kayıp kadınların fotoğrafları ile karşılaştırılacak ve ailelerine gösterilecek. Ekipler, cinayetin aile içi infaz olma ihtimalini de değerlendirerek, bölgede son 1 ay içinde yaşanan şiddet, tehdit ve koruma kararlarını da inceleyecek.



CİNAYETİ CESEDİN YANINDA BULUNAN BABET AYDINLATACAK



Öldürülen kadının parmak izinden kimliğine ulaşamayan ekipler, cesedin yanında bulunan 38 numara pullu babeti de incelemeye aldı. Ekipler, üzerinde parmak izi aradıkları ayakkabının numarası ve markasından nereden alındığını tespit etmeye çalışacak. Jandarma ayrıca, ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek, son 20 günde cesedin bulunduğu bölgeye giden araçların plakalarını da tespit etmeye çalışıyor.