İzmir'de korkunç cinayet! Yaşlı çifti...

İzmir'in Konak İlçesi'nde 60 yaşındaki Cemal Işıkhan ile aynı yaştaki eşi Remziye Işıkhan, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Olay, bugün sabah saatlerinde Kapılar Semti 1270 Sokak numara 12'deki evde meydana geldi. Sokakta bulunan ekmek fırınında çalışanlar, yan binadaki çığlık sesleri üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, iki katlı eve girdiğinde TIR şoförü Cemal Işıkhan ile ev kadını olan eşi Remziye Işıkhan'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Işıkhan çiftinin öldüğü belirlendi. Üç çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.



Evde parmak izi çalışması yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.



Çiftin aynı mahalle oturan kızı acı haber üzerine geldiği sokakta sinir krizi geçirdi. Talihsiz kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Cemal Işıkhan ile eşi Remziye Işıkhan'ın cesetleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Işıkhan çiftinin bir oğullarının İstanbul'da yaşadığı, diğer oğullarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.