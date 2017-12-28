İzmir'de korkunç olay: Küçük çocuk alev alev yandı!

İzmir Bornova'da ısınmak için yanan ateşi tinerle canlandırmak isteyen çocuk alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı

İzmir'de korkunç olay: Küçük çocuk alev alev yandı!

Olay Bornova'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 5. Sanayi Sitesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çocuk ısınmak için yanan ateşin yanına geldi. Çocuk ateşi alevlendirmek için ateşin içine tiner dökmeye başladı. O sırada küçük çocuk alevlerin arasında kaldı.


Elbiseleri tutuşan çocuk acı içinde etrafta koşmaya başladı. Olayı gören çevredekiler hemen çocuğun yardımına koştu. Yapılan müdahalede alevler söndürülürken olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı.


Küçük çocuk daha sonra da hava ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #çocuk yandı
Önceki Haber
Soba gazı baba ve oğulun sonu oldu!
Sonraki Haber
Liseli genç kız, parkta intihar etti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.