İzmir'de korkunç olay: Küçük çocuk alev alev yandı!

İzmir Bornova'da ısınmak için yanan ateşi tinerle canlandırmak isteyen çocuk alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı

Olay Bornova'nın Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 5. Sanayi Sitesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çocuk ısınmak için yanan ateşin yanına geldi. Çocuk ateşi alevlendirmek için ateşin içine tiner dökmeye başladı. O sırada küçük çocuk alevlerin arasında kaldı.





Elbiseleri tutuşan çocuk acı içinde etrafta koşmaya başladı. Olayı gören çevredekiler hemen çocuğun yardımına koştu. Yapılan müdahalede alevler söndürülürken olay yerine çağrılan ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı.





Küçük çocuk daha sonra da hava ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

