İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi

İzmir'de korkutan deprem
02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:02

Başbakanlık Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Mendres ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.38'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, Seferihisar ve Selçuk ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü ise Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir deprem #deprem
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