İzmir'de korkutan patlama!

İzmir'de korkutan bir patlama meydana geldi. Patlamada Suriyeli bir kişi yaralanırken, patlamanın olduğu evde ise büyük çapta hasar meydana geldi

İzmir'deki patlama Basmane semtinden meydana geldi. Alınan bilgiye göre tüpgazdan sızan gaz, evin içerisinde birikti. Daha sonra ise bu gaz, trafodan çıkan kıvılcımdan etkilenerek bomba gibi patlamaya neden oldu.



Patlama nedeniyle ev büyük hasar görürken, evde bulunan 24 yaşındaki Suriyeli Omar ise yaralandı.



Çevrede büyük korkuya neden olan patlama nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri soy adı belirlenemeyen Omar'ı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



Olay sonrası İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da patlamanın meydana geldiği eve gelerek inceleme yaptı.