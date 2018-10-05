İzmir'de korsan kitap operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 bin 380 bandrolsüz kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 30 yaşındaki C.A. hakkında, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı

İzmir'de korsan kitap operasyonu
05 Ekim 2018 Cuma 15:32

İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'taki Sevgi Yolu üzerinde bulunan bazı kitapçılarda, yasa dışı yollardan çoğaltılmış korsan kitaplar bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik sınavlara hazırlık ve ders kitaplarının bandrolsüz olarak çoğaltıldığını ve bir işhanında depolandığını, buradan da piyasaya sürüldüğünü belirledi. Ekipler, depoya düzenledikleri operasyonda 10 bin 380 bandrolsüz kitap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak C.A. hakkında, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir korsan kitap #korsan kitap operasyonu
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