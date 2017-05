İzmir'de koşamayanlar için koşacaklar

İzmir, omurilik felçlilerinin tedavilerine katkı sağlamak amacıyla, tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings For Life World Run koşusuna üst üste ikinci kez ev sahipliği yapacak.



Koşucuların tekerlekli sandalye kullanan katılımcıları iterek ya da çekerek bir takım gibi yarıştığı etkinlik pazar günü saat 14.00'te Kültürpark Fuar İzmir'de start alacak. Lozan Kapısı'ndan çıkış yaparak Şair Eşref Bulvarı, Atatürk ve Liman Caddesinden geçip Altınyol'a çıktıktan sonra Karşıyaka sahili boyunca, Cemal Gürsoy Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nı geçecek koşucular için Foça'ya kadar parkur çizildi. Starttan yarım saat sonra harekete geçecek Yakalama Aracı'na yakalanacak katılımcılar için yarış sona erecek.



Geçtiğimiz yıl 8 bin kayıtla tüm dünyadaki Wings For Life World Run'da en fazla katılım alan ikinci şehir olan İzmir'de bu yıl şu ana dek 6 bine yakın kayıt yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katılacağı organizasyon bu yıl dördüncü kez düzenlenecek ve 24 farklı ülkede aynı anda başlayacak. Wings for Life World Run'dan elde edilen gelirin yüzde 100'ü ve koşucuların yaptığı bağışlar doğrudan Wings For Life Vakfı'na aktarılarak omurilik zedelenmelerinin tedavi araştırmalarında kullanılıyor. Katılım bedeli 80 TL olarak belirlenirken, arzu edenler yarışa katılmadan da bağış yapabiliyor. Tekerlekli sandalyeli katılımcılar bu yıl diğer koşucularla birlikte start alacaklar. Parkurda sağlık ekibi hazır bulunacak.