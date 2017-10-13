İzmir'de köylüye desteğin sonuçları, şölenle kutlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım kesimine verdiği desteklerin başarılı sonuçlarını Gündoğdu Meydanı’ndaki “Yerel Üretim Şöleni” ile kutlayacak. 14 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Kültürpark Basmane kapısından kortej yürüyüşü ile başlayacak şölen, köylü ve kentli buluşmasıyla daha da anlam kazanacak. Birbirinden ilginç yarışmalar ve gösterilerin yer alacağı etkinliğin finalinde ise ünlü sanatçı Sümer Ezgü var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma hedefiyle yürüttüğü projelerin meyvelerini almaya başladı. 2007 yılından bu yana "ısrarla" sürdürülen kırsal kesim destekleri sonucunda il sınırları içinde köyden kente göçü durdurmayı başaran ve tarımdaki büyümeyi Türkiye ortalamanın çok üzerine taşıyan Büyükyehir Belediyesi, elde edilen bu başarıyı “Yerel Üretim Şöleni” ile taçlandıracak. İzmir’in kırsal kalkınma başarısında çok önemli rolü olan üreticilerin kortej yürüyüşü ile başlayacak kutlama, Gündoğdu Meydanı’ndaki köylü-kentli buluşmasıyla anlam kazanacak.



14 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de, Kültürpark 9 Eylül (Basmane) Kapısı’ndan start alacak kortejde, tarım kesiminin tüm bileşenleri bir araya gelecek. Saat 12.00’de Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilecek açılışın ardından, üreticiler büyük emek vererek yetiştirdikleri sağlıklı ürünleri, şehirde yaşayanların beğenisine sunacak. Eşsiz lezzetlerin tadılacağı şenlik alanında halk oyunları gösterileri ile büyük ilgi görmesi beklenen yerel yarışmalar yapılacak. Hayvan güzellik yarışmalarının da yapılacağı renkli etkinliğin coşkusu, saat 18.00’de, sevilen sanatçı Sümer Ezgü’nün konseri ile doruğa ulaşacak.



Tarımda İzmir farkı

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk belediye oldu. Tarım arazilerinin yollarını asfaltlayarak ürün kalitesini artıran ve pazarlama olanaklarını geliştiren Büyükşehir, sözleşmeli alımlarla üretici kooperatiflerini destekledi. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim verdiği köylülere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımı yaptı. En önemli desteğini de bölgedeki süt üretimini artırmaya yönelik projelere verdi. 1-5 yaş grubu arasındaki 130 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde hem küçükbaş hayvan üreticilerinin hem de sağlıklı sütle büyüyen çocukların yüzünü güldürdü. Bu arada, kooperatiflerin alt yapıları geliştirildi ve üretim teknikleriyle kapasiteleri arttırıldı.