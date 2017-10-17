İzmir'de küfür tartışması ölümle bitti!

İzmir Bornova'da 41 yaşındaki Mesut Ertem pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Ertem'i öldürdüğü iddia edilen bir kişi ise gözaltına alındı

Cinayet gece saatlerinde Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 50 yaşındaki İhsan Yazar ve kayınbiraderi olan 41 yaşındaki Mesut Ertem, küfür etme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yazar, kayınbiraderi Ertem'i pompalı tüfekle vurdu.



Silah seslerini duyan çevredekiler Ertem'i yerde kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ertem'i hemen ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Ertem kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İhsan Yazar ise polislere teslim olarak Ertem'i kendisinin vurduğunu itiraf etti. Yazar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.