İzmir'de kültür sanat

Dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret, hasta çocuklar yararına konser verecek

"Her Nota bir Umut" projesi kapsamında, dünyanın en ünlü piyano sanatçılarından biri sayılan İdil Biret, 3 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek konserin geliri, İzmir'de ikamet eden hasta çocuklar, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi ve Kemik İliği Nakil Merkezi yararına kullanılacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da Cumhuriyet Bayramı konseri düzenleyecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Emin Güven Yaşlıçam şefliğindeki konserde piyanist Gülsin Onay sahne alacak.

Cumhuriyet Bayramı konserinde Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve Smyrnacapella Çoksesli Korosu da sanatseverlerle buluşacak.

Konserde Ahmed Adnan Saygun'un "Piyano Konçertosu No.1", Modest Mussorgsky'in "Çıplak Dağda Bir Gece" Aleksandr Borodin'in "Poloveç Dansları" seslendirilecek.

Sevil Berberi

İzmir Devlet Opera ve Balesi de 3 ve 6 Kasım tarihlerinde 2 perdelik opera "Sevil Berberi" ile El Hamra Sahnesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Fransız oyun yazarı Beaumarchais'in Figaro teması üzerine yazdığı üçlemenin ilki olan Sevil Berberi temel alınarak librettosu hazırlanan Sevil Berberi, büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olarak anılıyor.

Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında gelen Sevil Berberi'nde 17. yüzyıl İspanyasında, Kont Almaviva ile Rosina'nın aşkı anlatılıyor.

Eserin orkestra yönetmenliğini Tulio Gagliardo, sahne yönetmenliğini Haldun Özörten, koro yönetmenliğini Ahmet Kahyaoğlu, dekoratörlüğünü Tayfun Çebi üstleniyor. Eserin ışık tasarımı Müfit Özbek, kostümleri ise Nursun Ünlü'ye ait.

İzmir Devlet Opera ve Balesinin çocuk müzikali "Sihirli Dünya" da 2 ve 7 Kasım tarihlerinde minik sanatseverlere sunulacak.

Chick Corea konseri

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 7 Kasım'da 22 Grammy Ödüllü caz efsanesi Chick Corea'yı ağırlayacak. Aynı gün Şems Trio da İzmir Sanat'ta konser verecek.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT), Cumhuriyet Bayramı Pul Sergisi de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izlenime açık olacak.