İzmir'de kumar operasyonu: 45 gözaltı

İzmir'de kumar operasyonu: 45 gözaltı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, kumar oynamak ve oynatmak suçundan 45 kişi gözaltına alındı


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir konutta tombala oyunuyla kumar oynatıldığını öğrenince operasyon yaptı. Dün  konuta baskın yapan jandarma ekipleri, kumar oynatmak ve yer temin etmek suçundan V.P.'yi, ayrıca kumar oynadığı belirlenen 45 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından her bir şüpheliye, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 217 lira idari para cezası kesildi. Ardınan tüm şüpheliler serbest kaldı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #bornova #izmir
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