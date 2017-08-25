İzmir'de kurban kesim yerleri

Kurban Bayramı’na hazırlanan İzmir’de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu. Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen sene ilk kez hizmete aldığı ve büyük ilgi gören "mobil kesim" konteynerlerini bu yıl da vatandaşların kullanımına sunulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde, 39 satış yeri ve 19 kesim yeri belirledi.



Kurban kesimleri için 18 çadır ve 6 mobil konteyneri kuracak olan Büyükşehir Belediyesi, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su-hava tesisatlarının oluşturulması ve portatif tuvaletlerin yerleştirilmesi çalışmalarına devam ediyor.





Mobil kesim üniteleri



Büyükşehir Belediyesi, bu sene ikinci kez “mobil kurban kesim” ünitelerini hizmete sunuyor. 5 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri satın alan Belediye, bu üniteleri Balçova- İnciraltı Mahallesi Üçkuyular İskelesi karşısına (1 adet), Bayraklı-Doğançay Mezarlığı yanına (2 adet) ve Konak Kocakapı Mahallesi'deki (Eski Bitpazarı) boş arsaya (3 adet) kurarak vatandaşlara hizmet verecek.



3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki konteynerlerin içinde vinç, monoray, su deposu, gövde ayırma testeresi ve kesim makası bulunuyor. Ayrıca büyükbaş kesimini monoray üzerinde ve mezbaha standartlarında yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Bu mobil ünitelerdeki kesimler, hijyenine dikkat edilmesi amacıyla eğitimli kasaplar tarafından kesim yapılacak. Kesim için konteynera giren hayvan, maksimum 7 parça halinde ve gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim edilecek.



Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Selçuk, Tire ve Urla mezbahalarında da, önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.





Dezenfeksiyon yapılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri de, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hem kurban satış yerlerinde hem de kurban kesim yerlerinde, Bayram süresince ve sonrasında devam edecek. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine de toz kireç uygulaması her gün yapılacak. Ayrıca düzenli olarak, ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazları ile insektisit uygulaması gerçekleştirilecek.



Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir alanda toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam ediyor.





Açık alanlarda kesim yasak



Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye Zabıta görevlileri tarafından 105 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.





Kesim ücretleri



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanını görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 240 TL, diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için 20 TL indirimle 220 TL alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 70 TL, diğer günler 60 TL'lik kesim tarifesi uygulanacak. Vatandaşlara "gıdaya uygun et taşıma poşeti"de dağıtılacak. Konteynerlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatları ile aynı olacak.





Çadırlarda yapılan işler



İzmir Büyükşehir Belediyesi, satış ve kesim yerlerinde kurulan çadırlara çadır zemin betonu, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör, su tesisat bağlantısı kurdu. Ayrıca Foseptik çukuru ve kompresör bağlantıları sağlandı.

