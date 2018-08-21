İzmir'de kurban kesim yerleri yetersiz kaldı

İzmir'de kurulan kurban kesim ve satış yerleri, bayramın ilk günü oldukça yoğundu. Henüz kurbanlık almayanlar, alan ancak kesimini yaptıramayan vatandaşlar, bayramın ilk gününü pazarlarda geçirdi. Belirlenen alanların dışında yapılan kesimler de dikkat çekti

İzmir'de Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde kurulan hayvan satış ve kesim alanında, kurban bayramının ilk günü yoğunluk yaşandı. Henüz kurbanlık almayan vatandaşlar, pazarın yolunu tuttu. Burada satışı yapılan kurbanlıkların çoğu yine aynı alanda belirlenen kesim yerlerinde, kesildi. Bazı vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde hizmet eksikliğinin olduğunu söyleyerek, şikayetlerini anlattı. Vatandaşlardan Hakan Demir (47), kurban pazarında hizmetin olmadığını, insanların hijyenik olmayan ortamlarda kurban kestiğini söyledi. Demir, belediyenin 4 bin lira kira aldığını fakat yerlerin toprak olduğunu, en azından beton dökülmesinin iyi olacağını kaydetti. Enes Fırat (27) isimli vatandaş da kurbanlığını alarak kesim için sıraya girdi. Bayram tatilini İzmir'de geçirdiğini aktaran Fırat, "Kurbanımızı keseceğiz. Kurban etimizi dağıtacağız. Kurban, fakir insanların yılda bir kez de olsa et yemesi içindir. Biz de kestikten sonra dağıtacağız" dedi. Kurbanlık satış yerlerinin değiştirildiğini, bu nedenle kurbanlık almakta geç kaldıklarını söyleyen Ayşe Tekin (43) de, "Bu yıl biraz geç kaldık çünkü kurban pazarlarının yeri değiştirmişler. Bulmakta zorlandık" diye konuştu.

KURBANLIKLAR ELDE KALDI

Ağrı'dan satmak için İzmir'e kurbanlık getiren Doğan Bertan (27) ise hayvanların çoğunun satılmadığını belirterek, "120 küçükbaş kurbanlık getirdik. 50'sini sattık. 70'i kaldı. Artık bunlar satılmaz. Hayvanlar elimizde kaldı. Geri götüreceğiz" dedi. Ağrı Diyadin'den gelen Vahyettin Çayır (61) da satışların yetersiz olduğunu söyledi. 5 bin liraya araç tuttuklarını, 5 bin lira da yer parası verdiklerini dile getiren Çayır, "Ama kurbanlıklar elimizde kaldı, satamadığım 200 koyunum var" ifadelerini kullandı.

Konak Yeşildere bölgesinde kurulan hayvan kesim ve satış yerinde de bayram telaşı hakimdi. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kesim alanında sıraya girdi. Ali Demir (67) isimli vatandaş, sabahın erken saatlerinden beri sırada olduklarını belirterek, "Kesim için sabah 08.00'den beri bekliyoruz. Bunun gibi kesim yeri 5 tane yapılmalıydı. Vatandaş burada çile çekiyor. İzmir'e yakışan kesim yerleri olmalı" dedi.

Pazarlarda, bazı vatandaşların, belirlenen yerlerin dışında kurban kesimi yaptığı görüldü. Kurban pazarlarının kurulu olduğu yerlerde uzun araç kuyrukları da oluştu.