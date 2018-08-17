İzmir'de kurbanlar 'mobil kesim'de kesilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez 3 yıl önce hizmete aldığı ve büyük ilgi gören “mobil kesim” konteynerleri, Kurban Bayramı'nda günlük 600 büyükbaş ve 350 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek

Kurban Bayramı’nda İzmirlilerin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için bir dizi önlem alan Büyükşehir Belediyesi, mobil kesim üniteleriyle de vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Işıkkent’teki hem küçükbaş hem de büyükbaş Mobil Kesim Ünitesi’ni inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, kurban kesimleri için 19 çadır ve 7 mobil mezbaha kurduklarını söyledi. Halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su-hava tesisatlarını oluşturduklarını hatırlatan Gökçe, satış ve kesim yerlerinde kurulan çadırlar için zemin betonu, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör ve su tesisat bağlantıları hazırladıklarını, foseptik çukuru ve kompresör bağlantı larını da tamamladıklarını belirtti. Gökçe, hayvan satış yerindeki satıcılarla da sohbet etti.

Saatte 10 büyükbaş hayvan kesebilme kapasitesine sahip olan mobil mezbahaların toplamda günlük 600 büyükbaş ve 350 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek kapasitede olduğu açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş mobil kesim konteyneriyle vatandaşa sağlıklı ve hijyenik kesim olanağı sunuyor. Mobil üniteler Bornova Işıkkent Kurban Pazarı (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı) (3 adet), Yeşildere Eski Bit Pazarı Alanı (2 adet) Doğançay Mezarlığı yanına (2 adet) bulunuyor. Ayrıca İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde 35 satış yeri, 100 kesim yeri ve 168 satış-kesim yeri belirledi.

Eğitimli kasaplar

3.5 metre genişliğinde, 13.5 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki konteynerlerin içinde vinç, monoray, su deposu, gövde ayırma testeresi ve kesim makası bulunuyor. Büyükbaş kesimini monoray üzerinde mezbaha standartlarında yapılabilen her bir ünitede günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabiliyor. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen eğitimli kasaplar tarafından yapılacak kesimlerde, konteynıra giren hayvan maksimum 7 parça halinde gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerde uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatlarıyla aynı olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahaları ile Eski Tire Mezbahası'nda da, önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

İkinci gün kesimleri daha ucuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 280 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için 25 TL indirimle 255 TL ücret alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 85 TL, diğer günler 70 TL'lik kesim tarifesi uygulanacak. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi mezbahalarının bulunduğu ilçelerdeki Yerel Hizmetler binalarından da kesim sırası alabilecek. Kesimde vatandaşlara, görevli personel tarafından ayrıca "gıdaya uygun et taşıma poşeti" dağıtılacak.

İlaçlama ve dezenfeksiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri de, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hem kurban satış yerlerinde hem de kurban kesim yerlerinde, Bayram süresince ve sonrasında devam edecek. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine de toz kireç uygulaması her gün yapılacak. Ayrıca düzenli olarak, ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazları ile insektisit uygulaması gerçekleştirilecek.

Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir alanda toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam ediyor.