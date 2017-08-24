İzmir'de kurbanlık satışları başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'de kurbanlıklar pazardaki yerini aldı. Besiciler, pazarların hafta sonundan itibaren hareketlenmesini bekliyor

Türkiye'nin değişik illerinden kurbanlıklarını İzmir'e getiren besiciler, Konak ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde belediyenin belirlediği alana satış çadırlarını kurdu. Sağlık kontrolünden geçirilen kurbanlıkları kamyonlardan indiren besiciler, müşterilerini bekliyor.



Kurban satış yerlerini dolaşan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurban hayvanını almak için çadırları geziyor. Sıkı pazarlığın ardından satılan kurbanlıklar, bayram günü sahibine teslim edilmek üzere işaretleniyor.



Pazarda büyükbaş hayvanlara göre fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvanların daha çok ilgi gördüğü belirtiliyor.



Fiyatlar alıcıya göre yüksek, satıcıya göre normal



Ağrı'dan pazara 22 büyükbaş kurbanlık hayvan getirdiğini söyleyen besici Ahmet Demir, şunları kaydetti:



"Fiyatlar geçen sene ile aynı, şu anda etin kilogramı ortalama 32 liradan kesiliyor. Danayı geçen sene 7 bin 500 liradan başlayıp, 11, 12 bin liraya kadar sattık. Bu sene de yine 7 bin 500 liradan başlıyor ve 12, 13 bin liraya kadar ulaşan fiyatlardan satıyoruz. Fiyatlar çok yüksek değil. Müşteriler genellikle düşük fiyattan almaya çalışır, bu yüzden fiyatın yükseldiğini söylüyorlar. Pazar şu an sakin, hafta sonu biraz hareketliydi. Cuma gününden itibaren tekrar hareketlenmesini bekliyoruz."



Ağrılı besici Murat Aktaş da büyükbaş kurbanlık satışlarına önceki yıllara göre sakin başladıklarını belirterek, "Bunda sıcak havanın da etkili olduğunu düşünüyoruz. Zaman daralıyor, hafta sonundan itibaren pazarın canlanacağını ve satışlarımızın artacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Pazarda akrabalarıyla bütçelerine uygun büyükbaş kurbanlık aradıklarını belirten Ecri Yavuzer, fiyatları yüksek bulduğunu söyledi.



Yavuzer, "Pazar biraz pahalı. Değişik pazarları da dolaşacağız. Hayvanlar güzel ama biraz daha zaman olduğu için acele etmeyeceğiz. Satıcılar da biraz pahalı söylüyor. 5-6 bin lira civarında bir kurban alacağız." dedi.



Sıkı bir pazarlığın ardından 10 bin 250 liraya bir kurbanlık hayvan aldığın söyleyen Mustafa Zengin, "Bir dana aldık, 300 kilograma yakın güzel bir dana. Fiyatlar biraz pahalı, pazarlık sıkıntılı geçti. 11 bin 500'den başladı, 10 bin 250'ye bitirdik." diye konuştu.





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