İzmir'de kurtuluş coşkusu Bornova'dan başladı

Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını müjdeleyen İzmir'in kurtuluşunun 95'inci yılı Bornova'da coşkulu törenle kutlandı. Bornova Belediyesi'nce düzenlenen meşaleli kortej yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. İş Bankası Viyadükleri'nin altından başlayan yürüyüş Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada İzmirli sanatçı Fatma Turgut Konseri büyük ilgi gördü. Başkan Atila, yürüyüş ve konsere eşi, annesi ve çocukları ile birlikte katıldı

Türk süvarilerinin İzmir'e ilk olarak girdiği yer olan Bornova'da; 9 Eylül, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği özel etkinliklerle kutlandı. Yoğun katılımla gerçekleşen kortej yürüyüşünde coşku hakimdi. İş Bankası viyadüklerinin altından başlayan meşaleli yürüyüşe binlerce Bornovalı katıldı.



Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mustafa Kemal Caddesi'ni adeta kırmızıya boyadı. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte marşlar hep birlikte söylendi. Kortejin sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda coşku daha da arttı. Burada İzmirli sanatçı Fatma Turgut birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki havai fişek gösterisi de geceye renk kattı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yürüyüş ve konserde eşi, annesi ve çocukları ile birlikte yerini aldı. Bornova'daki kutlamalara CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar da katıldı.



İzmir'in kurtuluşu Türkiye'nin doğum günü



9 Eylül'ün Bornova'nın, İzmir'in ve Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu hatırlatan Başkan Olgun Atila şöyle konuştu: "İzmir dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün göz bebeğiydi. İzmir'in kurtuluşu ülkemizin de doğum günüdür. Liderimiz Atatürk'ün bize bıraktığı değerli mirası canımız pahasına koruyacağız. Bugün tüm Türkiye'nin gözü İzmir ve Bornova'dadır. Umut ve ışık İzmir ve Bornova'dadır. Bize bu ülkeyi emanet edenlere şükranlarımızı, her zamankinden daha fazla çalışarak ifade edeceğiz. Hiç kimseyi ayırt etmeden birlik ve beraberlik içinde olacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"



İzmirli sanatçı Fatma Turgut da böyle önemli bir günde şarkılarını Bornova'da söylemekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.



