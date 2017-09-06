İzmir'de kurtuluş coşkusu Bornova'dan başlayacak

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu Bornova’da fener alayı ve Fatma Turgut konseriyle kutlanacak. 8 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da başlayacak fener alayı yürüyüşünde Bornova Türk Bayraklarıyla kırmızı beyaza boyanacak, hemen ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserle coşku zirveye taşınacak

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu, Bornova’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. 8 Eylül Cuma akşamı rock müzik sanatçısı Fatma Turgut, Bornova Belediyesi’nin saat 20.30’da düzenleyeceği Fener Alayı yürüyüşünün ardından saat 21.00’de Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda vereceği konserle İzmirlilerle buluşacak. Fener Alayı yürüyüşü Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki otoyol viyadüklerinin altından başlayacak, ellerinde Türk bayraklarıyla İzmir’in kurtuluşunun çoşkusunu yaşatacak olan Bornovalılar, kurtuluş coşkusunu Fatma Turgut konseriyle zirveye taşıyacak. Konser ücretsiz olarak izlenebilecek.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “İzmir’in kurtuluşu kutlamaları kapsamında düzenlenecek konserimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. İzmir’in kurtuluşunun Bornova’dan başladığını hatırlatan Başkan Atila, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluştan hemen önce Belkahve’den, şu an Ata Anı Evi’nin bulunduğu noktadan İzmir’i seyretmişti. Süvari birlikleri Bornova’dan İzmir’e girerek Türk askerini büyük bir hasretle bekleyen İzmirlileri selamlamıştı. Kurtuluş Bornova’dan başlamıştı. Biz de ‘Kurtuluş Kutlamalarını’ 8 Eylül’de Bornova’dan başlatıyoruz” diye konuştu.





