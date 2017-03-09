İzmir'de "Kutay-1" uyuşturucu operasyonu

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



''Kutay-1'' adı verilen ve 300 polisin katıldığı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda ise 500 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 40 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ile 900 dolar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, N.B, M.S, S.T, E.T. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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