İzmir'de lodos nedeniyle vapur seferleri iptal!

İzmir'de etkili olan lodos nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri iptal edildi, Birinci Kordon'daki etkinlik çadırları da uçtu. Yüksek kesimlerde hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.



Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen lodos, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kent merkezinde 70 kilometre hıza ulaşan lodosun, yüksek kesimlerdeki hızı ise 90 kilometreyi aştı. Denizdeki fırtına nedeniyle de İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 12.30'dan itibaren iptal edildi. Bunun yanı sıra, çok büyük zarara neden olmasa da lodos nedeniyle Birinci Kordon'daki bazı etkinlik çadırları uçtu. Vatandaşlar da deniz kenarında yürüdükleri sırada zor anlar yaşadı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.İzmir'de şiddetli lodos etkili oluyor. Şiddetli lodostan ulaşım da etkilendi. İZDENİZ A.Ş’den yapılan açıklamada şiddetli lodos nedeniyle saat 12.30’dan itibaren vapur seferlerinin iptal edildiği belirtildi.



