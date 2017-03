İzmir'de MARBLE zamanı

Alanında dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 48 il ve 30 ülkeden 214'ü yabancı 1109 firmanın katılımıyla Fuar İzmir’de açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuklarını “Türkiye’nin fuarcılık mabedine hoş geldiniz” diye selamladı

İzmir, mermer ve doğal taş sektöründe dünya çapında bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı.

Ekonomik getiri açısından birinci fuar

Bakan Eroğlu’nda Büyükşehir’e kutlama

Dünya rezervinin yüzde 40’ı bizde

Bizimkisi bir aşk hikayesi

Rakamlarla MARBLE 2017

30 ülkeden katılım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MARBLE Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye’nin en büyük ve en modern alanı Fuar İzmir’de kapılarını 23. kez açtı. Açılışa Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da katıldı.Fuarın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , dünyanın en büyük üç mermer fuarı arasında yer alan MARBLE'ın 23.'sünü, “Türkiye’nin fuarcılık mabedi” Fuar İzmir'de düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, “İzmir Mermer Fuarı, sektöründe dünyada ilk üçe giren fuar olmasına rağmen ekonomik getiri olarak geçtiğimiz yıl birinci sırada yer aldı. İzmir bu yıl İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 86'sını gerçekleştirecek. Yani İzmir bir fuar kenti. Sektör fuarları içinde ise en büyük fuarımız mermer fuarı. Ondan sonra gelinlik, mobilya, ayakabı geliyor. 30'a yakın fuar düzenliyoruz. Ülkemizin geçirdiği zor süreçte İzmir'de turizm ve hizmet sektörünü her hafta yaptı ğımız fuarlarla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Alıcı ile satıcıyı buluşturarak sanayimizi dünyaya tanıtmayı ve ihracatı arttırmayı hedefliyoruz. İzmir'de turizm ve hizmet sektörü, Fuar İzmir ve fuar etkinlikleri ile birlikte büyümeye devam edecektir” dedi.Konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na Fuar İzmir'i kente kazandırdığı için teşekkür ederek başlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Veysel Eroğlu ise Ege Bölgesi ve özellikle İzmir'in, ihracatın ve fuarcılığın merkezi olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2013 yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, “Bu hedefe ulaşmamızda mermer sektörünün payı büyük olacak. O yüzden sektörün önünü açmak istiyoruz. Sizler bizim baş tacımızsınız. Hem üretiyor, hem ihracat yapıyor hem de istihdam sağlıyorsunuz” diye konuştu. İzmir'de 23.'sü düzenlenen MARBLE’ın ihracatın önünü açtığını, alıcılarla satıcıları bir araya getirdiğini ve aynı zamanda kent ekonomisine de önemli katkılar sağladığını hatırlat an Bakan Eroğlu, özlerini şöyle sürdürdü:“Bugün İzmir'deki otellerin tamamı dolu. Bu ekonomiye büyük katkıdır. Neredeyse bütün illerimizden fuara katılım var. Bütün Türkiye burada. Çok sayıda ülkenin katılımını görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyor, fuarın üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlamasını diliyorum.”İzmir Valisi Erol Ayyıldız, hammadde ve ona ait teknolojilerin ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, MARBLE'ın bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Vekili Mithat Cansız, Türkiye'nin doğaltaş ve mermerde dünya rezervinin yüzde 40'ına sahip olduğunu belirterek, “İhracat değerleri ve gayri safi milli hasılaya bakıldığında, olmamız gereken yerde değiliz. Bu sektörün ihracattaki payını artırmak ve kronik sorunlarını çözmek için el birliği ile çalışacağız” şeklinde konuştu.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Vekili Özgür Volkan Ağar ise MARBLE'ın yeni ortaklıkları doğmasına katkı sağlayacağını, kent ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer getireceğini ifade etti.Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üretici Birliği Başkanı (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, sektörün yüksek hedeflere ulaşması için MARBLE'ın önemli kilometre taşı olacağına inandığını belirterek, “Mermercilik bizim için bir aşktır. Bugünün koşullarında bir vatanseverliktir. Her madenci ve mermerci ekonomik savaşın yılmayan mücadelecisidir. Yetkililerden beklentimiz, sektörün başarısı için gerekli önlemleri alması. Bu zor dönemi el ele vererek aşıp hedefimize ulaşacağız” dedi.Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da sloganlarının “inadına ihracat ve üretim” olduğunu belirterek, 23. MARBLE'da 30 ülkeden 214 katılımcı bulunmasının çok sevindirici olduğunu söyledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen 23. MARBLE'a 48 ilden 895, 30 ülkeden 214 firma olmak üzere 1109 firma katılıyor. Lübnan, İsviçre, Vietnam ve Avusturya’nın yanı sıra 82 firmada da fuarda bu yıl ilk kez yer alıyor. Türkiye’nin doğal taş çıkan her bölgesinden ve dünyanın dört bir yanından gelen ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen işlenmiş, yarı işlenmiş ve h am olmak üzere yaklaşık 25 bin ton doğal taş fuarda sergileniyor. Dünyada alanında düzenlenen fuarlar içinde ilk 3’te yer alan MARBLE İzmir’de doğal taşlar ile fabrika makineleri, ocak-iş makineleri, ekipmanları ve sarf malzemeleri sergileniyor. Geçtiğimiz yıl MARBLE’a 32 farklı ülkeden 193’ü yabancı toplam 1103 katılımcı gelmişti. Fuar, 81 il ve 85 ülkeden 6 bin 226’sı yabancı olmak üzere 46 bin 798 ziyaretçiyi ağırlamıştı.MARBLE’a bu yıl Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Danimarka, Mısır, İngiltere, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İran, Irak, İsrail, İtalya, Japonya, Lübnan, Mauritius, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika ve Vietnam olmak üzere 30 ülke katıldı.1998 yılından bu yana Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) üyesi olan 23. MARBLE, sektörde kullanılan iş makineleri ve teknolojisine de ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ikinci büyük limanı olan İzmir Limanı’na, maden ocakları ve bağlantı yollarına yakın olması nedeniyle katılımcılar, Fuar İzmir’e rahatça ulaşabilecek. Fuara Amerika, Çin, Hindistan, Avusturalya, İran ve İtalya başta olmak üzere 68 ülkeden profesyonel ziyaretçi bekleniyor.23. MARBLE’da, ülkemizin zengin rezervlerinden çıkarılan seksenin üzerinde değişik yapı ile yüz yirminin üzerinde renk ve desendeki mermerlerden örnekler de yer alacak. Ziyaretçiler, dünyada yalnızca Türkiye’de çıkarılan Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Ege Bordo, Milas Leylak ve Afyon Şeker gibi mermer çeşitlerini de yerinde inceleme fırsatı bulacak.23. MARBLE, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Taş Kongresi’ne de ev sahipliği yapıyor. Mermer sektöründeki üretimsel, teknolojik, mimari, arkeolojik ve sanatsal gelişmelerin yerli ve yabancı katılımcılar tarafından bilimsel ortamda tartışılmasının hedeflendiği kongre kapsamında sergi ve atölye çalışmaları da yer alıyor. ‘Taş; ekonomi, finans ve mevzuat’, ‘Taş; kesme, işleme ve iyileştirme’, ‘Taş ve iç mekan tasarımı’, ‘Taş ve kentsel tasarım’, ‘Kentsel alanda taş’, ‘Agrega’, ‘Taş ve mimari tasarım-yerel yorumlar’, ‘Antik dönemde taş’ ve ‘Afrodisias’ konu başlıklarının yer aldığı konferansa Ece Kılınç Aksay, Ali Çakmakoğlu, Umut Doğan, Ramazan Hacımustafaoğlu, A.Bahadır Yavuz, Fuzuli Yağmurlu, Elmas Erdoğan, Ebru Nuriye Yıldız, Elif Kafa, Nezihat Köşklük Kaya, Elif Kaya Şahin, Makbule Nur Bekar, Nilgün Güneroğlu, İsmail Yıldırım Tosun, Yakup Anıt, Çetin Yeşilova, Sefer Örçen ve Fatıma Zehra Yüter konuşmacı olarak katılıyor. 4. Uluslararası Taş Kongresi kapsamında düzenlenecek sergiler ise 24 Mart 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Fotoğraf sergisi kapsamında yeni fuar alanı, mermer fuarının hazırlık aşamaları, Türkiye’deki çeşitli mermer ve taş ocakları, taş ve insan etkileşimini vurgulayan Türkiye fotoğrafları yer alacak.Bu yıl ilk kez yabancı sektör yayınlarının temsilcileri ile sektör sohbetleri gerçekleştirilecek. Fuar katılımcıları ile profesyonel ziyaretçiler Peter Becker (Stone Ideas), Brian Gurteen (Nuturstein Magazine), Anil Taneja (Litos Magazine) ve Stephan Heyert (Akemi) gibi konuşmacılarla sohbet etme imkanı bulacak. Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan 22. MARBLE Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 25 Mart 2016 Cumartesi tarihine kadar ziyaret edilebilir.