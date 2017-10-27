İzmir'de meme kanserine karşı pembe eylem!

Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen İzmirli kadınlar, meme kanserine karşı farkındalık eylemi yaptı. Pembe fularlı erkeklerin de destek verdiği yürüyüşün sonunda, erken teşhisin önemine dikkat çekildi

İzmir’de meme kanseri hastalığına dikkat çekebilmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi. Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na doğru yürüyüşle başlayan etkinlikte tarihi Saat Kulesi, meme kanserinin rengi “pembe” ile aydınlatıldı.





İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve bürokratları ile SAĞ-KAL, Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği, MEMEKANDER Meme Kanseri İle Savaşım Derneği, Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer Merkezi, Tülay Aktaş Gönüllüleri Güçbirliği, Türkiye Yardımseverler Derneği, Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Konak Kent Konseyi, Türk Kadınlar Birliği Derneği ve Kanserle Dans Derneği üyelerinin bir araya geldiği buluşmada, kanserle mücadele çağrısı yapıldı. Gündoğdu Meydanı’nda toplanan grubun Alsancak İskelesi'ne yaptığı yürüyüşe, bisikletlerini pembe balonlarla süsleyen kadınlar da katıldı.







Pembe renkle süslenmiş vapur ile Konak İskelesi'ne gelen grubun sözcüsü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Tatlı, pembe ışıkla aydınlatılan Tarihi Saat Kulesi'nin önünde bir farkındalık konuşması yaptı. Tatlı, meme kanserinde erken teşhisin ve periyodik muayenelerin önemine değinerek bilinçsizlik nedeniyle çoğu tanıda geç kalındığını vurguladı. Etkinlikte, pembe fular takarak destek veren erkekler de yer aldı.