İzmir'de metro garaj inşaatında göçük | Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Dün gece saatlerinde Halkapınar'da metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana gelmişti. İki bekçinin göçük altında kaldığı kesinleşirken, arama-kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste dün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

Şantiyede bulunan bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın'a ulaşılamadı. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.

Çalışanlar fark etmiş

Göçüğü, sabah saatlerinde şantiyeye gelen çalışanların fark ettiği belirtildi. Gece etkili olan sağanağın da etkisiyle meydana geldiği sanılan göçük sırasında, su borusu patlarken, yer altındaki imalatın beton duvarları ve demirler açığa çıktı.

Eğitimli köpeklerle arama

Çalışanların haber vermesinin ardından şantiyeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, göçük alanında eğitimli köpeklerle arama yaptı. İlk aramadan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bekçinin ağabeyi şantiyeye geldi

Kardeşi Mehmet Çiftçi'den geceden beri haber alamayan Fevzi Çiftçi, öğle saatlerinde, eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının yapıldığı göçük alanına geldi. Fevzi Çiftçi, ev ve çocuk sahibi kardeşinden geceden beri haber alamadığı için şantiyeye geldiğini belirterek, endişeli olduğunu söyledi.

Büyükşehir'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 2 güvenlik görevlisi için arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonlarının depolanması için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı otoparkının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor."

Valilik inceleme başlattı

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Öte yandan göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin ailesi de olay yerine geldi. Çiftçi'nin yakınları, arama kurtarma çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, toprakta kayma ve oynama olduğunu belirterek, gazetecileri ile görevli olmayanları çalışmaların sürdürdüğü alandan uzaklaştırdı.

Son kata inilirken göçük oldu

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nce ihalesi gerçekleştirilen ve bir firma tarafından çalışmaları sürdürülen yer altı otoparkı inşaatındaki göçük sonrası bölgede inceleme yaptı. Göçüğün sadece aşırı yağmurdan meydana gelmediğini savunan Erdoğan, olay yerinde gözlem yaptıklarını belirterek, "Diyafram duvarın arkasındaki zeminde bulunan su nedeniyle oluşan basıncın neticesinde göçüğün meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Diyafram duvarın bir tanesi imalat esnasında aşağı inmeden önce çöküyor. Burada 2 katlı şerit halinde inşaat yapılıyor. Son kata inilirken bu olay meydana geldi" dedi.

Projeler incelenmeli

Göçüğün nedenini sadece yağmur suyuna bağlamanın doğru olmadığını da kaydeden Erdoğan, "Detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Yağmur suyu hep olacak. Projelerin, bunun hesaba katılarak yapılması gerekiyor. Projelerin incelenmesi gerekiyor. 'Yapılan projeler doğru mu, yerinde yapılan imalatlar da projeye uygun mu?' bunların incelenmesi gerekiyor. Süreç içerisinde bunlar incelenecek. Çalışma yapılan alanda yüzeysel bir drenajla yağmur suyu uzaklaştırılabilir. Eğer yağmur suyu yer altı sularında bir yükselmeye neden oluyorsa daha uygun aylarda çalışmalar yapılabilir. İmalat veya proje hatasının olup olmadığını söylemek için henüz erken. Burada detaylı çalışma yapılması gerekiyor. Bunlar yapıldığında olay netlik kazanacak" diye konuştu.

Çalışmalar gece de sürdü

Öte yandan göçüğün meydana geldiği bölgeye, dev vinçlerin indirilebilmesi için alana taş ve toprak döküldü. Zemin sağlamlaştırıldıktan sonra belediye ile yüklenici firmaya ait kepçe ve vinçlerle göçüğün olduğu sahaya girildi. Göçükten önce inşaat demirleri daha sonra traktör kasası vinçle çıkarıldı. Bölgedeki çalışmaların gece de sürdü.

Göçükteki çalışmaları endişeyle izleyen, bekçiler Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi'nin (69) yakınları ise zaman zaman gözyaşı döküp, yetkililerden bilgi alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 15 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çalışmaları yürüten yüklenici firmanın ekipleri, alanda göçük altında kaldığı sanılan Çiftçi ve Yalçın'ı aramayı sürdürüyor. Bölgede, gece de çalışmaların yürütülebilmesi için ışıklandırma yapıldı. Vinç ve kepçe ile sürdürülen çalışmalarda, ekipler yer yer kürek de kullanıyor.

Öte yandan, Kızılay, bölgede ayran, çorba ve pide dağıttı. Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın aileleri arama- kurtarma çalışmalarını endişeli ve acılı gözlerle izledi. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan aileleri sağlık ekipleri ve yakınları sakinleştirdi.

Aileler tepki gösterdi

Gelen göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları, arama-kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini ileri sürerek, görevlilere tepki gösterdi. Ağrılı olan Mehmet Çiftçi'nin kızı Adalet Şen (41), "Sabahtan beri demir seyrediyoruz. Bitmeyen bir inşaatın üzerinde bu kadar demirin ne işi var? Ayrıca sürekli oradan su akıyor. Balçık var, burada neden inşaat yapılıyor? Burada benim babam olmayabilirdi, başkası da olabilirdi. Burada ihmal var. Mühendisler, müteahhitler bunu görmüyor mu? İnsanların canı yanıyor. Sadece demir çıkardılar, iki cana ulaşamıyorlar. Canımız yanıyor. İhmallerin asla peşini bırakmayacağız" dedi.

Tepkiler üzerine AFAD'tan bir görevli ise ailelerin yanına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görevli, göçük alanında olması gerektiği gibi çalıştıklarını, bu süreci hızlandırmaları halinde yaşama şansını azaltacakları endişesini taşıdıklarını söyledi. Aile bireylerinden bazıları, çalışmaların yapıldığı alana götürüldü.

09.00 itibariyle çalışmalar sürüyor

Bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İş makinesi ve ekiplerin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.