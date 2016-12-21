İzmir'de milli piyangoya talep yok!

İzmir'in en işlek yeri olan Konak Meydanı'nda bilet satan bayiler, insanların güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkmaktan çekindikleri için bilet satışının durgun olduğunu söyledi

İzmir'de 29 Kasım'da piyasaya çıkan 60 milyon TL büyük ikramiyeli yılbaşı biletlerinde çıktığı günden bu yana beklediği satışı yapamayan seyyar bayiler umudunu çekilişten önceki son günlere bağladı. Konak Meydanı Milli Piyango Müdürlüğü önünde satış yapan seyyar bayiler bir yandan yaşanan ekonomik sıkıntı, diğer yandan da yaşanan terör olaylarından insanların çarşıya bile gelmekten çekindiğini belirtti. Bayilerden biri, "Geçtiğimiz yıllarda bu günlerde elimizdeki biletlerin yüzde 50'si tükenirdi. Satışlarda yüzde 20'lere bile ulaşamadık. Milli Piyango İdaresi'nin elinde hala bilet var. Tek umudumuz son on gün" dedi. İzmir Milli Piyango Odası ve Şans Oyunları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Çakmak, hipermarketlerin satışa sunmak üzere çok sayıda bilet aldığını belirterek, "Bu biletlerin büyük bölümü ellerinde şişebilir. Şu anda yılbaşı büyük ikramiye çekilişine 10 günlük bir süre var. Biletlerin satışının artması için Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün yeterli televizyon ve gazete reklamlarını henüz göremedik. Onların tanıtım desteği bizler için çok önemli" dedi.