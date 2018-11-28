İzmir'de minibüslere zam geldi!

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, bugünden geçerli olmak üzere yol ücretlerine %8 oranında zam yapıldığını belirtti

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, akaryakıt ve diğer kalemdeki zamların şoför esnafı ezdiğini belirterek bugünden geçerli olmak üzere İzmir'deki tüm hatlarda fiyatlara yüzde 8 oranında zam yapıldığını ifade etti. Esnafın bugünkü kazançlarını ve maliyetlerini dikkate aldıklarını ifade eden Uğuz, kayıpları telafi etmek zorunda olduklarını belirtti.

Daha önce en kısa mesafe olarak adlandırılan indi-bindi ücreti ise 2 lira 75 kuruştan 3 TL'ye çıkarıldı.