İzmir'de minibüsün çarptığı kişi, öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yol kenarında yürüyen Seyfi Appak (55), minibüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ovakent Mahallesi yanıkkır mevkiinde meydana geldi. Oktay Baklav yönetimindeki 35 D 0939 plakalı minibüs, Ovakent yönüne seyir halinde olduğu sırada yol kenarında yaya olarak ilerleyen Seyfi Appak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Appak ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Appak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Appak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seyfi Appak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından jandarma ekipleri minibüs sürücüsü Oktay Baklav'ı gözaltına aldı.