İzmir'de moda zamanı

Ünlü tasarımcılar ve firmaların yeni sezon kreasyonlarını sergileyeceği İzmir Fashion Week, başladı

Rönesans Ajans ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Hayız Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin katkılarıyla, 'İzmir Fashion Week' Hilton İzmir'de başladı. İzmir Fashion Week'in birinci gününde Nur Karaata, Esin Özyiğit ve Dilek Süslüer'in en yeni kreasyonları sergilendi. Simge Tertemiz, Ebru Öztürk, Merve Büyüksaraç, Ece Begüm Yücetan ve Gizem Koçak ile birlikte İzmirli mankenlerin yer aldığı moda gösterileri, davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi.



İzmir Fashion Week'in ilk günün açılış defilesine imza atan Nur Karaata, 'Capricious' adını verdiği koleksiyonunda, 2 ayda hazırladığı ve seksi tasarımların yer aldığı 28 parça bikini ve mayo tasarımlarını sergiledi. Defile sırasında Miss&Mr Model of Turkey 2016 kraliçesi Selina Pohle'nin farkında olmadan göğsü açıldı.



İlk defa Fashion Week'te görev alan ve 15 gün gibi kısa bir sürede hazırlanan Esin Özyiğit'in 'Zamansız' adlı 23 parçalık koleksiyonu da beğeniyle izlendi. Günün kapanış defilesini ise Dilek Süslüer gerçekleştirdi. Süslüer, 3 ayda tamamladığı 35 parçalık abiye ve gelinlik tasarımlarını izleyicilerin beğenisine sundu.



İzmir Fashion Week kapsamında, üç gün boyunca toplam 9 defile yapılacak. İzmir'in ünlü tasarımcılarının ve firmaların yeni sezon ürünlerinin sunulduğu İzmir moda haftasında ayrıca seminer, söyleşi, workshop ve sergiler de yer alacak.