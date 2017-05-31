İzmir'de monopoly zamanı

İzmir'de Forum Bornova tüm İzmirliler'in davetli olduğu dev bir monopoly oyunu organize ediyor

3-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Homeros Meydanına dev bir Monopoly oyunu kurulacak. 13.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçiler dört kişilik takımlar halinde oyunlarını oynayabilecek. Monopoly'nin geçmişten günümüze piyonları, retro kartları, paraları, ahşap ev ve otelleri ile oyun severler oyunun zamansız eğlencesini yaşayacak. Tek fiş veya faturada 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin katılabileceği oyunda, her oyunun birincisine ve günün sonunda en yüksek puan kazanan misafire sürpriz hediyeler de verilecek.

