İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan Özcan İmza (20) hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Limontepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Plakasız motosikletiyle Çeşme yönüne giden Özcan İmza yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne giden F.K. idaresindeki 35 DAA 16 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikleti gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İmza'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü F.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #motosiklet kazası
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