İzmir'de mucize gibi kurtuluş!

İzmir Bergama'da bir kamyonet, hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyonet şarampole uçarak hurda yığınına dönerken, içindeki iki kişinin hafif yaralanması ise 'mucize' dedirtti

İzmir Bergama'da Kınık Karayolu'nda bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bergama'dan Kınık yönüne giden hafif ticari araç, önünde giden plakasız kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet şarampole uçarken, hurda yığını haline geldi. Kamyonette bulunan Zeki Yavuzgören ile Mehmet Emin Günışık ise hurda haline gelen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına ladı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.