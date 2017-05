İzmir'de mucize olay! Ağaç sayesinde kurtuldu

İzmir'de bez silkelemek isterken 5'inci kattan düşerek, omurgasında kırık meydana gelen 16 yaşındaki Başak Görücü, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi ardından 5 gün sonra yürüyerek taburcu edildi.



Buca Yenigün Mahallesinde oturan Başak Görücü 5'inci katta bulunan evlerinin penceresini açarak sofra bezini silkelemek istedi. Görücü, üzerine bastığı koltuğun kayması ile bir anda dengesini kaybedince binadan düştü. Genç kız düşerken altta bulunan erik ağacının dallarına çarpınca zemine sert biçimde çakılmaktan kurtuldu. 112 ambulansı ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Başak'ta, yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda sırt omurlarında çatlak, bel omurlarında parçalanma kırığı ve omurganın kayması (tutmaması) saptandı. Acilen Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berkant Atay tarafından saat 01.00 da 4 saat süren ameliyata alınan Başak, saat 09.00 sıralarında ayağa kalkarak yürümeye başladı.



Ağacın dallarına saçı dolandı



Ameliyatı 4 saat sürdü

Mucize kabilinden yaşama tutunan ve hemen ardından ameliyata alınarak sağlığına kavuşan Başak Görücü şunları söyledi:"Pencereden sofra bezini silkelemek için biraz sarkmıştım. Ne olduysa o anda oldu ayağımın altındaki koltuk kaydı ve bir anda dengem kayboldu düşme ye başladım. Düşerken erik ağacının dallarına saçım dolandı ve ağacın üzerinde ters döndüğümü anımsıyorum. Yoksa direkt yüzüstü aşağıya çarpacaktım, yaşar mıydım bilemiyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. 112 ile hastaneye getirilmişim. Uyandığımda hastanedeydim. Yaşadığım her şey o kadar mucize ki, belki de hiç yürüyemeyecektim ancak doktorum Berkant Bey ve ekibi sayesinde yürüyebiliyorum, kısa bir sürede de sağlığıma kavuştum. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum. O kadar profesyoneller ve bana her konuda o kadar iyi baktılar ki her şey için ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayatımı onlara borçluyum. İyi ki varlar."Saat 01.00 sıralarında hastayı acil olarak ameliyata aldıklarını belirten Op.Dr. Berkant Atay ise hasta geldiğinde sırt omurlarında çatlak, bel omurlarında ise parçalanma olduğunu belirterek, "Acilen ameliyata aldık. 4 saat süren operasyonumuz da bozulan omurgayı titanyum plaklar ile stabilize edip, düzelttik. Ameliyattan 4 saat sonrada hastamızı yürüttük. Hastamızın durumu oldukça iyi ve taburcu olmaya hazır" dedi.