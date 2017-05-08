İzmir'de mucize olay! Ağaç sayesinde kurtuldu

İzmir'de bez silkelemek isterken 5'inci kattan düşerek, omurgasında kırık meydana gelen 16 yaşındaki Başak Görücü, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi ardından 5 gün sonra yürüyerek taburcu edildi.



Buca Yenigün Mahallesinde oturan Başak Görücü 5'inci katta bulunan evlerinin penceresini açarak sofra bezini silkelemek istedi. Görücü, üzerine bastığı koltuğun kayması ile bir anda dengesini kaybedince binadan düştü. Genç kız düşerken altta bulunan erik ağacının dallarına çarpınca zemine sert biçimde çakılmaktan kurtuldu. 112 ambulansı ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Başak'ta, yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda sırt omurlarında çatlak, bel omurlarında parçalanma kırığı ve omurganın kayması (tutmaması) saptandı. Acilen Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Berkant Atay tarafından saat 01.00 da 4 saat süren ameliyata alınan Başak, saat 09.00 sıralarında ayağa kalkarak yürümeye başladı.



Ağacın dallarına saçı dolandı



Ameliyatı 4 saat sürdü