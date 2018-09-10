İzmir'de Muharrem İnce'ye yoğun ilgi

İzmir'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları büyük bir katılım ve coşkuya sahne oldu...

İzmir dün akşam coşkulu bir kalabalıkla kurtuluşunu kutladı. Sabahtan başlayan gösterilen akşam saatlerinde doruk noktaya ulaştı. Akşam saatlerinde Kordon'u dolduran binlerce İzmirli'ye Haluk Levent konser verdi. 9 Eylül kutlamalarına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı. İnce'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyen İnce sevgi seli ile karşılanırken, vatandaşları selamlayarak yürüdü.