'İzmir'de neden patlama olmuyor'a İzmir'den suç duyurusu

E.Ş. isimli bir şahısın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı 'Neden İzmir'de patlama olmuyor' sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

E.Ş. isimli bir şahısın meydana gelen terör saldırıları sonrası sosyal medya üzerinden 'Neden İzmir’de patlama olmuyor', 'Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı' paylaşımı tepkilere neden oldu.



Bir tepki de İzmir Barosu'ndan geldi. İzmir Barosu, bu paylaşımı yapan E.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusu dilekçesinde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu şu günlerde yapılan bu paylaşımın, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği ve nefret suçu işlendiği belirtildi. Düşünce özgürlüğünün mutlak sınırının 'şiddet' olduğu belirtilen açıklamada, şiddete doğrudan hedef gösterildiği de vurgulandı. Suç duyurusu dilekçesinde şunlar belirtildi: "Türkiye, Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında şehitlerini henüz uğurlarken, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması gereken şu günlerde, E.Ş. adında bir sosyal medya kullanıcısı açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, aşağılamakta ve nefret suçu işlemektedir. Düşünce özgürlüğünün demokratik toplumlardaki mutlak sınırı ise 'şiddet'tir. Bu ifadeler aynı zamanda kamu barışı açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmakta, şiddete doğrudan hedef gösterme amacı ve sonucu taşımaktadır."



Baro, E.Ş. hakkında halkı kin ve düşmanlığı tahrik ve aşağılama, hakaret ve TCK’nin ilgili diğer maddeleri ile re’sen araştırma sonucu çıkacak diğer suç maddeleri gereğince hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.



SİNDİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmirlilere yapılan bu hakareti içlerine sindirmenin mümkün olmadığını söyledi. İzmir halkının , vatanın her köşesinde yaşanan acıları yüreğinde hissettiğini belirten Özcan, ayrımcılık kokan bu paylaşımın kendilerini derinden yaraladığını söyledi. Özcan, "Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği, 'hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak' hükmü gereğince İzmirliler adına şikayetçi olma gerekliliğimiz doğmuştur" dedi.