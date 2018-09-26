İzmir'de nefes kesen anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İtfaiye Haftası" etkinliklerine itfaiyecilerin nefes kesen yangın ve kurtarma tatbikatı damga vurdu. Pasaport iskelesi yakınlarında senaryo gereği Körfez'e düşen bir vatandaş başarılı bir operasyonla denizden çıkarıldı

İtfaiye Haftası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler ilgi çekiyor. Senaryo gereği Pasaport İskelesi yakınlarında bot gezisi sırasında dengesini kaybederek denize düşen bir vatandaş, AKS 110 birimine bağlı dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Olayın 110 çağrı merkezine bildirilmesinin ardından Konak Pier iskelesinde konuşlanan dalgıçlar, AKS 110 botu ile olay yerine gelerek denize düşen vatandaşı kurtardı. Kurtarma tatbikatı, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, rüzgârlı ve fırtınalı havalarda, debisi yüksek nehirler ve akarsularda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, "13 kiş ilik uzman bir ekibimiz var. Dalgıç ekibimizle denizde ve sularda yapay-doğal tüm göl, gölet ve nehirlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Eğitim dalışları yapıyoruz ve bu şekilde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde birçok arama kurtarma operasyonunda rol oynuyoruz” dedi.