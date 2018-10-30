İzmir'de nefes kesen gösteri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı programı, Gündoğdu ve Pasaport'taki sürpriz flyboard gösterisiyle renklendi. Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek uçmayı sağlayan flyboardlar, yaklaşık 10'ar dakikalık gösterileriyle nefesleri kesti

İzmir'de nefes kesen gösteri
30 Ekim 2018 Salı 09:26

Dünyada oldukça yaygın olan, Türkiye’de ise henüz yeni yeni görülen bu ilginç araçlarla yapılan şov, İzmirliler tarafından çok beğenildi.

Jetski'ye bağlanan özel mekanizma ile çalışan flyboard'u kullanan 3 animatör, akrobatik hareketlerle su yüzeyinden 10 metre yukarı süzülerek izleyenleri adeta büyüledi.

Animatörler, gösterilerini Türk bayrağı ile sonlandırdı.

Etiketler; #izmir #flyboard gösterisi #gündoğdu
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