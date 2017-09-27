İzmir'de nefes kesen yarışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası, Kültürpark'ta başladı. 16 ülkenin madalya mücadelesi verdiği şampiyonadaki heyecan adeta nefesleri kesti

16 ülkeden 260 itfaiyeci, İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası için İzmir'de buluştu. Startı Kültürpark'ta hazırlanan özel parkurda verilen yarışlarda önce 2. Kat Kule Tırmanma mücadelesi vardı.



En büyük çekişmenin 100 metre kadınlar ve erkeklerde yaşanması beklenen Dünya Şampiyonası'nda İzmirliler; ev geçme, denge üzerinden geçme, 2 metre engel üzerinden atlama, 18 cm. genişliğinde 8 metre üzerinden hortumlarla geçme, yanan tavayı söndürme ve motopomp gibi birbirinden renkli yarışları izleme fırsatı bulacak.



Bugünkü yarışların finali ve ödül töreni, bu akşam saat 19.00’da Kültürpark’ta gerçekleşecek.









Doğu Avrupa ülkeleri iddialı



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, şampiyona ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Eleme usulüyle devam eden yarışmalar 11 erkek ve 8 kadın spor takımının mücadelesine sahne oluyor. Özellikle kadın takımlardan Rusya Federasyonu, Belarus, Çek Cumhuriyeti ve Kazakistan hayli iddialı.. Bizim ülkemiz de yavaş yavaş bu ülkelerle baş edebilecek derecelere ulaşmaya başladı. Özellikle itfaiye erlerimizden Canan Ay ve Pelin Parlak'ın mücadeleleri çok önemli.. Gururluyuz."



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye takımından Pelin Parlak ise dünyanın gözünün Türkiye’de olduğu bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Yaptığımız, İifaiyecilikle sporun birleştirilmesi.. Farklı ve zorlu etaplar var. İtfaiye eri olmanın farklı bir zorluğu var ama burada yarışmak çok daha zor.. Ayrıca bambaşka bir duygu. Bayrağımızı tüm gücümüzle taşıyıp, hak ettiği yere getireceğiz” dedi.





Pazar günü bitiyor



Dünya İtfaiye Şampiyonası’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni temsilen 20 yarışmacı madalya kovalıyor. Zorlu etaplardan oluşan şampiyonaya Türkiye'nin dışında Avusturya, Belarus, Bulgaristan, İran, Rusya Federasyonu, Slovakya, Özbekistan, Ukrayna, Hırvatistan, Kazakistan, Güney Kore, Letonya, Moğolistan, Çek Cumhuriyeti ve Moldova itfaiyecileri katılıyor.



Şampiyonayı izlemek isteyenler www.firesportsizmir2017.org adresinden detaylı bilgi edinebilecek. Yarışlar, 1 Ekim Pazar günü sona erecek.